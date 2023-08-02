В Москве остановили Mercedes с 5 кг марихуаны

В Москве на Калужском шоссе остановили Mercedes с почти 5 кг марихуаны. Об этом 2 августа сообщает источник «Известий», знакомый с ситуацией.

«Вечером 31 июля на Калужском шоссе сотрудники ГИБДД остановили Mercedes. На полу возле заднего сиденья обнаружили свертки в марихуаной весом около 5 кг», — рассказал собеседник.

За рулем автомобиля был 43-летний житель Новой Москвы, также в машине находился 58-летний гражданин Азербайджана.

Партию наркотиков изъяли. По этому факту в МВД началась проверка.

Ранее, 27 марта, в Московской области правоохранители изъяли более 190 кг марихуаны с подпольной плантации. Подозреваемого в изготовлении наркотика задержали: им оказался гражданин одной из азиатских стран.