Замруководителя управления Ростехнадзора заподозрили в получении взятки

В Туле по подозрению в получении взятки задержан заместитель руководителя Приокского управления Ростехнадзора. Об этом СУ СК России по Тульской области сообщает в среду, 2 августа.

Следствие полагает, что 1 августа 2023 года 51-летний замруководителя управления получил взятку в крупном размере за «способствование взяткодателю в заключении договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации последствий ЧС с поднадзорными Приокскому управлению Ростехнадзора организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты».

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также решается вопрос об избрании меры пресечения, уточняет ТСН24.

Сейчас следователи устанавливают возможные другие эпизоды преступной деятельности и проводят иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления.

30 июля Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал заместителя главы города, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.