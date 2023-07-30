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Суд арестовал подозреваемого в получении взятки замглавы Архангельска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал заместителя главы города, которого задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения избрана в воскресенье, 30 июля.

Подозреваемый в ходе рассмотрения ходатайства следствия об аресте просил суд избрать более мягкую меру.

Второй фигурант уголовного дела будет находиться под домашним арестом.

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Чиновника и второго фигуранта задержали накануне, в субботу. По данным следствия, подозреваемые два года ежемесячно получали от представителя коммерческой организации по 150 тыс. рублей. За деньги предпринимателю должны были позволить вести бизнес на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в Архангельске.

Предприниматель отдал подозреваемым более 3,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») возбуждено уголовное дело.

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