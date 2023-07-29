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Замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении взятки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Архангельске задержан замглавы города по подозрению в получении взятки. Об этом 29 июля сообщает СУ СКР по Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

«Задержаны заместитель начальника городского округа «Город Архангельск» и представитель организации по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах», — говорится в сообщении следственного органа в Telegram-канале.

Следствие считает, что подозреваемые два года ежемесячно получали от представителя коммерческой организации по 150 тыс. рублей. За деньги предпринимателю должны были позволить вести бизнес на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в Архангельске.

По предварительной информации, в общей сложности предприниматель отдал подозреваемым более 3,5 млн рублей.

По ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») возбуждено уголовное дело, уточняет сайт следственного органа.

К этому моменту по делу ведется следствие. В домах и на работе подозреваемых проходят обыски, следователи изымают необходимую документацию.

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Ранее, 31 марта этого года, сообщалось об аресте замгубернатора НАО Андрея Блощинского по делу о получении взятки в 2 млн рублей. По этому факту было возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

За день до этого в СК сообщили, что чиновник через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по госконтракту в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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