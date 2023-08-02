ВТБ начал открывать для розничных клиентов счета в индийских рупиях

Розничные клиенты ВТБ теперь могут открывать счета и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщили в пресс-службе финансовой организации 2 августа.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, банк поддерживает тренд на дедолларизацию, поэтому расширяет список доступных клиентам валют.

«Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах», — приводит пресс-служба ВТБ слова Печатникова.

Он уточнил, что в настоящее время розничные клиенты финансовой организации могут перевести денежные средства за рубеж в 11 стран, но до конца 2023-го число доступных направлений вырастет до 30 стран.

Как отметил Печатников, запуск международных переводов в «мягких» валютах позволил банку усилить интеграцию с финансовыми рынками дружественных стран. Он привел данные, согласно которым за семь месяцев текущего года розничные клиенты ВТБ сделали более 110 тыс. переводов за границу — в 3,5 раза выше показателя за январь—июль 2022-го. Объем переводов составил более 20 млрд рублей.

По прогнозам банка, в 2023 году клиенты совершат порядка 250 тыс. переводов за рубеж — показатель кратно превысит результат досанкционного уровня.

Ранее, 15 июня, на полях Петербургского международного экономического форума Печатников рассказал журналистам, что до конца этого года ВТБ увеличит число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов. Тогда он заявил, что в том числе планируется запустить переводы в Индию и Турцию, и эти направления станут ключевыми.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что в мире идет процесс дедолларизации.