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ВТБ начал открывать для розничных клиентов счета в индийских рупиях

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Розничные клиенты ВТБ теперь могут открывать счета и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщили в пресс-службе финансовой организации 2 августа.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, банк поддерживает тренд на дедолларизацию, поэтому расширяет список доступных клиентам валют.

«Появление у клиентов доступа к рупиям позволит банку реализовать следующий шаг в клиентском обслуживании и запустить переводы в Индию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах», — приводит пресс-служба ВТБ слова Печатникова.

Он уточнил, что в настоящее время розничные клиенты финансовой организации могут перевести денежные средства за рубеж в 11 стран, но до конца 2023-го число доступных направлений вырастет до 30 стран.

Как отметил Печатников, запуск международных переводов в «мягких» валютах позволил банку усилить интеграцию с финансовыми рынками дружественных стран. Он привел данные, согласно которым за семь месяцев текущего года розничные клиенты ВТБ сделали более 110 тыс. переводов за границу — в 3,5 раза выше показателя за январь—июль 2022-го. Объем переводов составил более 20 млрд рублей.

По прогнозам банка, в 2023 году клиенты совершат порядка 250 тыс. переводов за рубеж — показатель кратно превысит результат досанкционного уровня.

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Ранее, 15 июня, на полях Петербургского международного экономического форума Печатников рассказал журналистам, что до конца этого года ВТБ увеличит число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов. Тогда он заявил, что в том числе планируется запустить переводы в Индию и Турцию, и эти направления станут ключевыми.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что в мире идет процесс дедолларизации.

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