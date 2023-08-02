Эрдоган заявил о рекордном числе туристов из РФ в 2023 году

Новый рекорд по числу российских туристов, прибывающих в Турцию, может быть установлен в 2023 году. Об этом заявил 2 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным .

«Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции и высказал уверенность в том, что в этом году совместными усилиями в этой сфере будет установлен рекорд», — отметил телеканал NTV/

Примерные оценки пассажиропотока российских отдыхающих не были названы, отмечает «Газета.Ru».

Более 2,6 млн россиян посетили Турцию в первом полугодии текущего года. Число путешественников из России выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее в среду сообщалось, что летом 2023 года Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений для российского туриста. Средняя стоимость турпакета на двоих в эту страну составила около 183 тыс. рублей.