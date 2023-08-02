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Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля

Россияне стали больше тратить на ювелирные украшения

Sokolov: в 2023 году россияне потратили на ювелирные изделия 141,6 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В первом полугодии 2023 года россияне потратили на ювелирные изделия 141,6 млрд рублей, что на 1,2% выше показателей аналогичного периода 2022-го, следует из данных аналитического центра Sokolov, с которыми ознакомились «Известия» 2 августа. Эксперты отмечают восстановления рынка.

Средний чек на украшения с начала года вырос на 15%, до 7100 рублей. Среднерыночные розничные цены, по данным Росстата, в июне увеличились лишь на 10% относительно декабря 2022-го, относительно мая 2023-го — на 1,7%. Аналитики связывают это с ростом стоимости сырья и металла, что в свою очередь приводит к увеличению розничных цен.

«В целом рынок за полугодие вырос на 1,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Драйвером восстановления рынка стали онлайн-продажи, доля которых увеличилась с 17 до 20% и составила 28 млрд рублей. Во втором полугодии мы прогнозируем рост на уровне около 10%, а по году в целом рост будет порядка +6%, до 319 млрд рублей», — заключил руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова.

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Ранее, 28 июля, сообщалось, что, согласно исследованию «Тинькофф Кредит Брокера», треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения в 2023 году. Интерес к ним растет, несмотря на увеличение чека. Игроки рынка объяснили «Известий», что отрасль восстанавливается после падения в прошлом году на фоне восстановления доходов россиян.

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