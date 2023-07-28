Эксперт объяснила спрос на ювелирные украшения эффектом губной помады

Треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения в 2023 году, говорится в исследовании «Тинькофф Кредит Брокера» (есть у «Известий»). Интерес к ним растет, несмотря на то что чек вырос примерно на 15%.

Более трети опрошенных (39%) отмечают, что в 2023 году по сравнению с прошлым годом не поменяли частоту покупок, а 36% респондентов стали чаще приобретать ювелирку.

В январе-мае 2023 года объемы продаж выросли на 18–20% без учета инфляции, реальные темпы (с учетом роста цен) — 12–18% с учетом инфляции. Производство ювелирных изделий в стоимостном выражении выросло на 33,5%, сообщила «Известиям» партнер агентства M.A. Research Анна Синявская.

Помимо роста зарплат и доходов россиян, эксперт связывает ситуацию с расширением ассортимента ювелирных украшений и маркетплейсов, с ростом онлайн-продаж.

«Отдельно хотелось бы выделить так называемый эффект губной помады: покупатели не могут, допустим, купить новую машину или взять ипотеку, но у них есть определенный запас денег, которые они могут потратить на ювелирные украшения, чтобы поднять себе настроение. Сохраняется и инвестиционный спрос: в условиях нестабильного рубля россияне вкладывают деньги в ювелирные украшения и золотые слитки», — подчеркнула Синявская.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Золото и блестит: треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения