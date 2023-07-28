Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды
Экономика
Штрафы за сокрытие информации о загрязнении экологии увеличат в пять раз
Спорт
Тактаров рассказал о своем преимуществе в боксе перед Монсоном
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь с грозой в Москве 28 июля
Экономика
Более половины жалоб по кредитным страховкам приходится на отказ их вернуть
Политика
Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств
Мир
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына
Общество
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Политика
Захарова рассказала о гуманитарной роли России в Африке
Мир
Штаб-квартиру правящей партии разграбили и подожгли после госпереворота в Нигере
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Общество
Россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве
Мир
Politico сообщила о намерениях США поставить Киеву танки Abrams в сентябре

Эксперт объяснила спрос на ювелирные украшения эффектом губной помады

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения в 2023 году, говорится в исследовании «Тинькофф Кредит Брокера» (есть у «Известий»). Интерес к ним растет, несмотря на то что чек вырос примерно на 15%.

Золотые в руки: Минфин запустит ювелирный маркетплейс в марте 2024 года
Как это поможет отрасли и в каких странах готовы покупать российские украшения

Более трети опрошенных (39%) отмечают, что в 2023 году по сравнению с прошлым годом не поменяли частоту покупок, а 36% респондентов стали чаще приобретать ювелирку.

В январе-мае 2023 года объемы продаж выросли на 18–20% без учета инфляции, реальные темпы (с учетом роста цен) — 12–18% с учетом инфляции. Производство ювелирных изделий в стоимостном выражении выросло на 33,5%, сообщила «Известиям» партнер агентства M.A. Research Анна Синявская.

Помимо роста зарплат и доходов россиян, эксперт связывает ситуацию с расширением ассортимента ювелирных украшений и маркетплейсов, с ростом онлайн-продаж.

«Отдельно хотелось бы выделить так называемый эффект губной помады: покупатели не могут, допустим, купить новую машину или взять ипотеку, но у них есть определенный запас денег, которые они могут потратить на ювелирные украшения, чтобы поднять себе настроение. Сохраняется и инвестиционный спрос: в условиях нестабильного рубля россияне вкладывают деньги в ювелирные украшения и золотые слитки», — подчеркнула Синявская.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Золото и блестит: треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023