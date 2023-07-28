Золото и блестит: треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения

Треть россиян стали чаще покупать ювелирные украшения в 2023 году, говорится в исследовании «Тинькофф Кредит Брокера» (есть у «Известий»). Интерес к ним растет, несмотря на то что чек вырос примерно на 15%. Игроки рынка пояснили, что отрасль восстанавливается после падения в прошлом году на фоне восстановления доходов россиян. При чем здесь эффект «губной помады» и инвестиции — в материале «Известий».

Дороже золото

Россияне не отказываются от покупки ювелирных украшений, несмотря на рост цен, следует из исследования «Тинькофф Кредит Брокера». Более трети опрошенных (39%) отмечают, что в 2023 году по сравнению с прошлым годом не поменяли частоту покупок, а 36% респондентов даже стали чаще приобретать ювелирку.

Лишь каждый пятый отметил, что стал приобретать такие товары реже. В качестве основных причин опрошенные называют удорожание (45%) и изменение приоритетов в пользу более практичных подарков (42%).

Скачок розничных цен на украшения наблюдался весной 2022 года на фоне резкого изменения курса доллара и котировок на золото, после этого стоимость постепенно начала снижаться, сказано в исследовании. В декабре среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия были на 14,2% выше, чем в декабре 2021-го.

В январе 2023 года, по данным Росстата, в рознице ювелирная продукция подорожала к предыдущему месяцу на 2,4%, а в феврале — еще на 1,2%, отмечается в исследовании. В дальнейшем положительная динамика сохранилась: в апреле цены выросли на 2,6%, в мае — на 1,9%.

По статистике «Тинькофф Кредит Брокера», средняя сумма рассрочки на покупку ювелирных изделий в 2022 году увеличились на 18% по сравнению с 2021 годом — до 37,4 тыс. рублей. По итогам I квартала 2023 года средний чек вырос еще на 11% — до 40,1 тыс. рублей.

В исследовании также отмечается, что чаще всего ювелирку покупают в подарок. В основном это делали мужчины (79% против 39% женщин). Активнее всего приобретали украшения в подарок люди до 25 лет (51%). Поводом для этого чаще всего служил день рождения (60%), на втором месте — 8 Марта (32%), далее идет Новый год (29%). Подавляющее большинство россиян (78%) предпочитает покупать ювелирные изделия в офлайн-магазинах.

Около трети опрошенных (34%) считают стоимость в интервале 5–10 тыс. рублей оптимальной для ювелирного изделия в подарок. Каждый пятый назвал нормальной сумму от 11 до 15 тыс., 17% респондентов — 16–30 тыс. Подарить украшение дороже 30 тыс. готовы только 6% опрошенных.

Спрос растет

Покупатели всё чаще рассматривают более дорогие изделия как потенциальную инвестицию и «твердую валюту», заявили «Известиям» в пресс-службе «585*Золотой». Таким образом, продажи сети растут за счет увеличения среднего чека, добавили там.

Представитель сети также отметил рост спроса на золотые изделия с драгоценными камнями — в противовес демократичной тенденции, которая прослеживалась до 2020 года. Тогда большую долю, до 60% от объемов продаж, составляли доступные украшения из серебра, пояснили в компании.

Средний чек на украшения за январь-июнь 2023 года вырос на 15% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 6571 рубль, сообщила «Известиям» руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова. Это связано с ростом стоимости сырья и металла, что в свою очередь приводит к увеличению розничных цен, отметила она.

Также с января по июнь 2023 года количество изделий, взятых в рассрочку, увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, добавила Алина Колпакова. В холдинге прогнозируют, что по итогам года рынок ювелирных изделий вырастет на 5%, до 315 млрд рублей.

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

Спрос на ювелирные изделия действительно растет, подтвердила «Известиям» партнер агентства M.A. Research Анна Синявская. По ее словам, в январе-мае 2023 года объемы продаж выросли на 18–20% без учета инфляции, реальные темпы (с учетом роста цен) — 12–18% с учетом инфляции. Производство ювелирных изделий в стоимостном выражении выросло на 33,5%, добавила она.

— Восстановление ювелирного рынка после падения в прошлом году уже идет, причем рынок растет не только за счет дешевых изделий из серебра и недорогих ювелирных сплавов, но и благодаря росту продаж изделий с бриллиантами из золота и других драгоценных металлов, — пояснила Анна Синявская.



Эксперт связывает это с ростом доходов и зарплат населения, со стабилизацией экономики по сравнению с 2022 годом, расширением ассортимента ювелирных украшений за счет российских производителей (в том числе в премиальном сегменте), а также с ростом онлайн-продаж и расширением ювелирного ассортимента маркетплейсов.

— Отдельно хотелось бы выделить так называемый эффект губной помады: покупатели не могут, допустим, купить новую машину или взять ипотеку, но у них есть определенный запас денег, которые они могут потратить на ювелирные украшения, чтобы поднять себе настроение. Сохраняется и инвестиционный спрос: в условиях нестабильного рубля россияне вкладывают деньги в ювелирные украшения и золотые слитки, — подчеркнула Анна Синявская.

Она добавила, что ювелирный рынок постепенно адаптируется к новым рыночным условиям, создает новые логистические маршруты, находит новых поставщиков.