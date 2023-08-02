Песков прокомментировал выдачу оружия белгородским добровольцам теробороны

Все механизмы контроля после выдачи оружия отрядам самообороны в Белгородской области должны быть тщательно реализованы. Об этом 2 августа на брифинге заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Так в Кремле прокомментировали информацию о том, что добровольцам территориальной обороны Белгородской области выдали оружие, противодроновые ружья и автомобили «УАЗ». Пескова спросили, не опасаются ли в Кремле, что оружие может попасть не в те руки.

«Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы. Нет сомнений, что так оно и есть», — отметил Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, главным аспектом в этом вопросе является то, что всё осуществляется в строгом соответствии с законодательством. Он подчеркнул, что меры по выдаче оружия осуществляется в связи с обстановкой в приграничном регионе.

«Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины», — объяснил Песков.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что ситуация в регионе остается сложной. В связи с этим было принято решение о выдаче самообороне региона оружия.

По сообщению ТАСС, в территориальной самообороне региона состоят порядка 3 тыс. человек, а на границе с Украиной создали семь батальонов.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.