5 августа — Международный день светофора: когда появился праздник и как его отмечают

Ежегодно 5 августа во всех странах мира отмечается Международный день светофора (International traffic light day). Праздник появился по инициативе Организация Объединенных Наций (ООН) и приурочен к установке первого светофора. Какова цель торжества и какие мероприятия проводятся в эту дату — в материале «Известий».

Международный день светофора 2023 — история праздника

В этом году исполняется 109 лет с того момента, когда на дороге зажглись первые электрические огни красного и зеленого цвета. Это произошло 5 августа 1914 года в американском Кливленде, штат Огайо. Первый светофор имел фонари только двух цветов и издавал звуковой сигнал при переключении. Таким образом устройство помогало пешеходам и автомобилям более безопасно передвигаться по дороге.

Изобретателем первого электрического светофора считают Лестера Вайра из Солт-Лейк-Сити, столицы штата Юта (США). Однако дорожные регулировщики были известны и раньше. В конце 1868 года в Лондоне установили газовый фонарь, который подавал красный и зеленый сигналы в темное время суток. Устройство, которое изобрел британец Джей Найт, управлялось вручную и предназначалось исключительно для повозок. Пока пешеходы переходили улицу, повозки должны были стоять. Но вскоре фонарь взорвался, травмировав полицейского, после чего светофоры в Европе были запрещены.

Позднее, в 1910 году, была разработана первая автоматическая система светофоров. Она работала уже без участия человека.

Несмотря на существующие споры о том, какую дату считать днем появления первого светофора, решено было оставить 5 августа, когда на улицах появились устройства, более близкие к современным.

Международный день светофора 2023 — какие светофоры бывают

Классический светофор, который можно увидеть чаще всего, — это трехцветное устройство с красным, желтым (иногда оранжевым) и зеленым сигналами. Но на самом деле типов дорожных светофоров гораздо больше.

Так, железнодорожные светофоры помимо стандартных цветов передают синие и белые сигналы, а также их различные комбинации. Они предназначены для машинистов. Также есть речные светофоры для регулирования движения речных судов. Они используются в основном во время прохода судов через шлюзы.

Еще одна разновидность — светофор для трамваев. Он имеет Т-образную форму и четыре одноцветных сигнала белого цвета — три сверху и один снизу. По ним можно определить, какой маневр совершит этот вид транспорта. Например, если горят только две центральные лампы — движение прямо, горят все лампы — движение разрешено в любую сторону, горят три верхние лампы — движение запрещено.

Помимо этого есть реверсивные светофоры. Их обычно применяют при ремонте дороги, когда движение происходит по одной полосе. Он может состоять из двух сигналов: зеленая стрелка — проезд разрешен, красный косой крест — запрещено.

Международный день светофора 2023 — как отмечают

Запрос на учреждение праздника изначально поступил от ООН. Суть обращения Всемирной организации заключалась в том, чтобы с его помощью привлечь внимание общественности к безопасности движения на дорогах и сократить численность ДДП, в результате которых ежегодно гибнет множество людей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта цифра составляет 1,35 млн человек.

Исходя из этого, в Международный день светофора проводятся различные семинары и профилактические мероприятия, цель которых напомнить о правилах дорожного движения.

В праздник принято проводить встречи с сотрудниками дорожной инспекции в детских садах, школах и общественных организациях. Для детей устраивают просмотры роликов о правилах поведения на дороге, устраивают эстафеты и конкурсы.

Международный день светофора 2023 — интересные факты

В России светофоры начали появляться в начале 1930-х годов. Первый установили на углу Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге. Через несколько месяцев светофор появился в Москве — на углу Петровки и Кузнецкого Моста, а затем в Ростове-на-Дону.

А в 2006 году в Новосибирске открыли первый в России памятник этому устройству. Он представляет собой скульптурную композицию в виде постового и светофорного столба и установлен на месте первого светофора в городе.

Подобные памятники есть также в Перми и Пензе. В первом случае открытие состоялось в 2010 году специально к Международному дню светофора.

Ранее «Известия» писали, что в Москве началось тестирование первого анимированного светофора.