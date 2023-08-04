Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар произошел в служебном помещении Белорусского вокзала
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Харьковской областях
Происшествия
Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому
Армия
Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Происшествия
Три человека пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ
Мир
Опрос указал на пессимистичную оценку американцев экономики США
Общество
Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью
Общество
Прокуратура взяла на контроль инцидент с броском гранаты в Jaguar у «Москва-Сити»
Мир
Вещание французских France24 и RFI заблокировали в Нигере
Мир
Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием
Мир
Захарова назвала фарсом слова Борреля о поставках зерна
Мир
Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС
Мир
Беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

5 августа — Международный день светофора: когда появился праздник и как его отмечают

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно 5 августа во всех странах мира отмечается Международный день светофора (International traffic light day). Праздник появился по инициативе Организация Объединенных Наций (ООН) и приурочен к установке первого светофора. Какова цель торжества и какие мероприятия проводятся в эту дату — в материале «Известий».

Международный день светофора 2023 — история праздника

В этом году исполняется 109 лет с того момента, когда на дороге зажглись первые электрические огни красного и зеленого цвета. Это произошло 5 августа 1914 года в американском Кливленде, штат Огайо. Первый светофор имел фонари только двух цветов и издавал звуковой сигнал при переключении. Таким образом устройство помогало пешеходам и автомобилям более безопасно передвигаться по дороге.

Изобретателем первого электрического светофора считают Лестера Вайра из Солт-Лейк-Сити, столицы штата Юта (США). Однако дорожные регулировщики были известны и раньше. В конце 1868 года в Лондоне установили газовый фонарь, который подавал красный и зеленый сигналы в темное время суток. Устройство, которое изобрел британец Джей Найт, управлялось вручную и предназначалось исключительно для повозок. Пока пешеходы переходили улицу, повозки должны были стоять. Но вскоре фонарь взорвался, травмировав полицейского, после чего светофоры в Европе были запрещены.

Полосатый кейс: в РФ появятся приподнятые «зебры» и светофоры с датчиками движения
Изменения в ГОСТы планируется подготовить до конца 2020 года

Позднее, в 1910 году, была разработана первая автоматическая система светофоров. Она работала уже без участия человека.

Несмотря на существующие споры о том, какую дату считать днем появления первого светофора, решено было оставить 5 августа, когда на улицах появились устройства, более близкие к современным.

Международный день светофора 2023 — какие светофоры бывают

Классический светофор, который можно увидеть чаще всего, — это трехцветное устройство с красным, желтым (иногда оранжевым) и зеленым сигналами. Но на самом деле типов дорожных светофоров гораздо больше.

Так, железнодорожные светофоры помимо стандартных цветов передают синие и белые сигналы, а также их различные комбинации. Они предназначены для машинистов. Также есть речные светофоры для регулирования движения речных судов. Они используются в основном во время прохода судов через шлюзы.

Еще одна разновидность — светофор для трамваев. Он имеет Т-образную форму и четыре одноцветных сигнала белого цвета — три сверху и один снизу. По ним можно определить, какой маневр совершит этот вид транспорта. Например, если горят только две центральные лампы — движение прямо, горят все лампы — движение разрешено в любую сторону, горят три верхние лампы — движение запрещено.

Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры
Росавтодор разработает единые нормы обслуживания электронных регулировщиков

Помимо этого есть реверсивные светофоры. Их обычно применяют при ремонте дороги, когда движение происходит по одной полосе. Он может состоять из двух сигналов: зеленая стрелка — проезд разрешен, красный косой крест — запрещено.

Международный день светофора 2023 — как отмечают

Запрос на учреждение праздника изначально поступил от ООН. Суть обращения Всемирной организации заключалась в том, чтобы с его помощью привлечь внимание общественности к безопасности движения на дорогах и сократить численность ДДП, в результате которых ежегодно гибнет множество людей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта цифра составляет 1,35 млн человек.

Исходя из этого, в Международный день светофора проводятся различные семинары и профилактические мероприятия, цель которых напомнить о правилах дорожного движения.

В праздник принято проводить встречи с сотрудниками дорожной инспекции в детских садах, школах и общественных организациях. Для детей устраивают просмотры роликов о правилах поведения на дороге, устраивают эстафеты и конкурсы.

Право руля: новые ПДД в России с 1 марта 2023 года
Изменится проезд по круговому движению, электросамокаты ограничат в скорости, а на дорогах появятся новые знаки

Международный день светофора 2023 — интересные факты

В России светофоры начали появляться в начале 1930-х годов. Первый установили на углу Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге. Через несколько месяцев светофор появился в Москве — на углу Петровки и Кузнецкого Моста, а затем в Ростове-на-Дону.

А в 2006 году в Новосибирске открыли первый в России памятник этому устройству. Он представляет собой скульптурную композицию в виде постового и светофорного столба и установлен на месте первого светофора в городе.

Подобные памятники есть также в Перми и Пензе. В первом случае открытие состоялось в 2010 году специально к Международному дню светофора.

Ранее «Известия» писали, что в Москве началось тестирование первого анимированного светофора.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023