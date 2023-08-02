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Гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края

Гидросамолет упал на севере Красноярского края, предварительно, погибли двое человек
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Фото: t.me/zstproc
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На севере Красноярского края рухнул гидросамолет, сообщила 2 августа прокуратура региона в Telegram-канале.

Как сообщает ведомство, инцидент произошел в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района около 11:00 (07:00 мск). Частный гидросамолет потерпел крушение во время взлета с акватории реки Дудинка.

На борту самолета находились двое человек, они погибли, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Прокуратура организовала проверку по факту крушения гидросамолета. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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Ранее, 27 июля, стало известно о крушении вертолета Ми-8 с последующим возгоранием на Алтае. Судно принадлежало авиакомпании «Алтай авиа». По данным МЧС, при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет задел электрические провода, в результате чего упал и загорелся. Всего на борту находились 16 пассажиров и членов экипажа. В результате погибли шесть человек, 10 пострадали.

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