Врач рассказала об опасностях сахарозаменителей

Врач-диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова 2 августа рассказала, что стоит с осторожностью относиться к сахарозаменителям.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что многие заменители сахара гораздо слаще столового сахара. Некоторые из них искусственные — сукралоза, аспартам и сахарин, сорбит, ксилит; а другие, такие как фруктоза, мед, стевия, сироп якона, агавы, топинамбура, кленовый, называются натуральными, так как их получают из растений.

Как отметила Семенова, согласно исследованиям, искусственные сахарозаменители могут оказывать влияние на здоровье кишечника и метаболизм, а также усиливать тягу к еде и резистентность к инсулину, что является предвестником диабета второго типа. Многие натуральные сахарозаменители имеют достаточно высокий гликемический индекс, могут вызвать вздутие, метеоризм, а мед часто является аллергенном.

По ее словам, ни один сахарозаменитель нельзя использовать на постоянной основе. Врач уточнила, что пища превращается в глюкозу, затем поджелудочная железа выделяет инсулин в кровь, и это становится сигналом для клеток к хранению или использованию энергии. Некоторые исследования показали, что регулярное употребление заменителей сахара может нарушить этот процесс, в результате клетки перестают правильно реагировать на инсулин, и это приводит к хроническому повышению уровня сахара в крови.

Также при попадании сахарозаменителя языковые рецепторы сообщают мозгу, что вы едите что-то сладкое, посылается сигнал мозгу и телу о том, что приближается приток калорий. Однако большинство сахарозаменителей являются низкокалорийными, поэтому мозг чувствует себя обманутым и возникает желание есть больше сладкого.

Семенова подчеркнула, что замена сахара может привести к ошибкам метаболизма или ослабить контроль употребления простых углеводов. Например, фруктоза, которую часто добавляют в продукты для диабетиков, действительно в меньшей степени влияет на уровень глюкозы в крови. Но метаболизм фруктозы таков, что регулярное ее употребление ведет к ожирению. Кроме того, при дефиците магния это может привести к инсулинорезистентности и гипертонии.

Диетолог порекомендовала заменить сладкие дессерты орехами, нежирными йогуртами и сухофруктами. В блюда вместо сахара можно добавлять фрукты, которые содержат натуральные сахара, например бананы, яблоки и инжир, добавила она.

Ранее, 26 июля, врач-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала «Известиям», что пузырьки, красители и сахарозаменители в сладких газированных напитках могут причинить вред здоровью при их чрезмерном употреблении.