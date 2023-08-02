Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 августа поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Он отметил, что во все времена воины «крылатой пехоты» были образцом патриотизма, верности воинской присяге и долгу. По его словам, военнослужащие ВДВ обеспечивали надежную защиту России.

«Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск — настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки», — говорится в поздравлении.

Шойгу подчеркнул, что в ходе спецоперации личный состав ВДВ проявляет «беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку». Он выразил уверенность, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы России.

Министр обороны России выразил особую благодарность ветеранам за безупречную самоотверженную службу и преданность «десантному братству». Он пожелал крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений.

2 августа гвардейские Воздушно-десантные войска России (ВДВ) отмечают 93-ю годовщину со дня образования. Впервые 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа применили парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать днем рождения ВДВ.