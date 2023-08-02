Программу льготного лизинга распространили на новые регионы

Льготный лизинг оборудования по ставке 6–8% распространили на новые регионы, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП (выступает оператором программы).

Представители микро- и малого бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут подать онлайн-заявку на аренду оборудования в личном кабинете платформы МСП.РФ. Срок ее рассмотрения займет 16–21 рабочий день, уточнили в организации.

Начало работы Корпорации МСП в новых регионах имеет большое значение, заявил председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опора России» Егор Диашов. Это говорит о том, что страна закладывает основание для их экономического развития, причем речь идет о долгосрочном финансировании.

Программа льготного лизинга действует по всей территории России, но ставка в 6% (вместо рыночных 15%) для российской техники и 8% для иностранной распространяется только на оборудование для обрабатывающего производства. При этом на новых территориях те же условия доступны также для аренды оборудования для туризма, медицины, спорта и креативных индустрий. Бизнес в этих сферах из других российских регионов может оформить льготный лизинг только по ставке 13%.

Финансирование программы ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Деятельность Корпорации МСП обеспечивается в том числе внебюджетными источниками и собственным капиталом организации. С учетом этого в 2023 году объем лимита на лизинг составил 4,4 млрд рублей.

Помимо того, до 31 августа планируется запуск отдельной программы льготного лизинга по ставке 6–8%, уточнили в Минэкономразвития. Ее оператором станет государственное унитарное предприятие ДНР «Республиканская лизинговая компания», на реализацию из федерального бюджета будет направлено 300 млн рублей. Также с апреля 2023 года с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областью сотрудничает госкомпания Росагролизинг (в собственности Минсельхоза России), сообщили в пресс-службе организации. Она предоставила компаниям 233 единицы сельскохозяйственного оборудования и автотехники на 1,86 млрд рублей.

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В дело технику: льготный лизинг распространили на новые регионы