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В Нальчике пенсионерка выпала из открытой двери автобуса

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Фото: СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике
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Следователи в Нальчике начали проверку после того, как пенсионерка выпала из открытой двери автобуса и получила тяжелые травмы. Об этом 1 августа сообщили в СУ Следственного комитета (СК) по Кабардино-Балкарской Республике.

Отмечается, что инцидент произошел около 10:30 (мск) на улице Калинина.

«При движении рейсового автобуса, осуществляющего перевозки городского сообщения, из салона выпала 78-летняя пассажирка. В результате пенсионерка получила тяжелые травмы и госпитализирована в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что на видео с камер наружного видеонаблюдения видно, как автобус ехал с открытыми дверьми.

В региональном УГИБДД сообщили, что за рулем автобуса находился 44-летний житель Нальчика. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По информации пресс-службы Минздрава Кабардино-Балкарии, пострадавшая пенсионерка госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ей оказывают всю необходимую помощь в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, состояние женщины оценивается как крайне тяжелое.

Ранее, 13 марта, в Керчи (Республика Крым) 12-летний мальчик выпал из движущегося автобуса. Ребенок получил травму, его госпитализировали в медучреждение.

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