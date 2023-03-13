Подросток выпал из движущегося автобуса в Керчи

В Керчи (Республика Крым) 12-летний мальчик пострадал, выпав из движущегося автобуса № 24. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.

«13 марта 2023 года 12-летний мальчик, находясь в маршрутном транспортном средстве, двигавшемся по маршруту № 24 в районе автовокзала в Керчи, выпал из автобуса. Ребенок получил травму», — рассказала Бирюк.

Как уточняет ИА «Крыминформ», мальчика госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства случившегося устанавливают МВД и прокуратура, в том числе будет проверено соблюдение перевозчиком требований нормативных актов.

Ход проверки и ее результаты находятся на контроле надзорного ведомства.

10 марта в Вольске (Саратовская область) пассажирский автобус съехал в кювет. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Один из несовершеннолетних был госпитализирован.