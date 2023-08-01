Крупный пожар охватил десять фабрик на западе Турции

В турецкой провинции Бурса пожарные бригады несколько часов пытаются ликвидировать возгорание, охватившее территорию десяти фабрик. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает телеканал TRT Haber.

Согласно имеющейся информации, огонь вспыхнул на одном из предприятий в городе Инегёль около 15:30 по местному времени (совпадает с мск), а затем перекинулся на соседние объекты, в числе которых фабрики по производству металла, мебели и текстиля.

Всех рабочих эвакуировали из промзоны. Отмечается, что жертв нет. Нескольких людей, надышавшихся дымом, госпитализировали, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В настоящий момент к тушению привлечены четыре вертолета и два самолета, 110 пожарных расчетов и 200 сотрудников экстренных служб.

Ранее в этот день сообщалось о шести загоревшихся фабриках в Бурсе.