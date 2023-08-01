Пожар охватил несколько фабрик в турецкой провинции Бурса

В турецкой провинции Бурса пожар охватил как минимум шесть фабрик. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает новостной канал TRT Haber.

Возгорание вспыхнуло на одном из объектов промышленной зоны Инегель, огонь быстро распространился на другие здания — прилегающие фабрики пряжи и лесоматериалов.

На месте происшествия работают пожарные из Инегеля и близлежащих районов с участием воздушных сил.

Губернатор Бурсы Якуп Джанболат, приехавший на место происшествия, сообщил, что к тушению привлечены силы лесных и лесохозяйственных организаций, поскольку пожар очень быстро распространяется.

«К сожалению, это район, застроенный на 110 га, состоящий из разных заводов, и пожар быстро разрастается», — сказал он.

В этот же день сильнейший пожар разразился в многоэтажном жилом здании в казахстанской Алма-Ате, людям приходилось прыгать из окон, чтобы спастись от огня. Как сообщили в местном МЧС, в доме горели электрические кабели с первого по 16-й этаж. Пожар был ликвидирован. С места ЧП было эвакуировано 300 человек, спасено около 70 жильцов.