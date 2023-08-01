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В отношении пресс-секретаря Росавиации возбуждено дело о мошенничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В отношении пресс-секретаря Росавиации и советника руководителя агентства Елены Михеевой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Об этом «Известиям» рассказали три источника в правоохранительных органах 1 августа.

По словам одного из собеседников, дело возбуждено и расследуется следователями управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По версии следствия, Елена Михеева, работая в Росавиации, в 2019-2023 годы также была трудоустроена на полставки в подведомственный агентству ФГУП «Госкопорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД). Там она занимала должность советника гендиректора по связям с общественностью и получала зарплату в размере 1,5–2 млн рублей ежегодно, говорит источник.

При этом фактически Михеева не исполняла свои служебные обязанности в ГК по ОрВД в соответствии с установленным должностным регламентом, указал второй собеседник.

«На работе не появлялась, что подтверждено данными о приходе и выходе, выполненная работа в системе электронного документооборота отсутствует, ни с одним документом она за три года не ознакомилась», — пояснил источник в правоохранительных органах, добавив, что для возбуждения дела были собраны достаточные сведения, указывающие на признаки преступления по ч. 4 ст. 159 УК. РФ.

Таким образом, Михеева своими действиями причинила национальному провайдеру аэронавигационных услуг материальный ущерб в особо крупном размере, заключил собеседник.

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