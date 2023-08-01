Пять человек пострадали в массовом ДТП с участием грузовика под Энгельсом
В Энгельсском районе Саратовской области в результате столкновения четырех автомобилей, в том числе грузовика, пострадали пять человек. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на Госавтоинспекция района.
Авария произошла 1 августа на 395-м км трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Недалеко от села Генеральское столкнулись грузовой автомобиль Scania с 43-летним мужчиной за рулем, легковые Datsun под управлением 74-летнего пенсионера, «Лада Приора», которой управлял 25-летний молодой человек, и Daewoo Nexia с 47-летним водителем.
В результате пострадали пять человек. За медицинской помощью обратились водитель Daewoo, три пассажира «Лады Приора» и один пассажир Datsun. Информация об их состоянии не приводится.
Ранее 1 августа сообщалось, что три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на федеральной трассе в Красноярском районе Самарской области. Погибли два человека.