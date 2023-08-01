Тело мужчины обнаружили в машине каршеринга в Москве
Тело мужчины обнаружили за рулем припаркованного автомобиля каршеринга на Павелецкой набережной в Москве. Об этом 1 августа сообщил источник «Известий».
По предварительным данным, погибший надышался угарным газом из баллона, найденного в машине. Также была обнаружена записка на лобовом стекле, предупреждающая, чтобы к транспортному средству никто не подходил.
Ранее в Москве сообщалось об утечке едкого вещества из мусоровоза. На место происшествия была направлена мобильная лаборатория.