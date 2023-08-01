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Тело мужчины обнаружили в машине каршеринга в Москве

Тело мужчины обнаружили в автомобиле каршеринга на Павелецкой набережной в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тело мужчины обнаружили за рулем припаркованного автомобиля каршеринга на Павелецкой набережной в Москве. Об этом 1 августа сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, погибший надышался угарным газом из баллона, найденного в машине. Также была обнаружена записка на лобовом стекле, предупреждающая, чтобы к транспортному средству никто не подходил.

Ранее в Москве сообщалось об утечке едкого вещества из мусоровоза. На место происшествия была направлена мобильная лаборатория.

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