На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла утечка едкого вещества из мусоровоза
На северо-востоке Москвы во вторник, 1 августа, произошла утечка неизвестной едкой жидкости из мусоровоза. На место происшествия была направлена мобильная лаборатория.
«На сортировочный пункт по адресу Алтуфьевское шоссе, 131А прибыл мусоровоз с шестью канистрами по 20 л каждая, из которых вытекает жидкость с едким запахом», — сказал «РИА Новости» представитель экстренных служб.
По его словам, на место инцидента уже прибыли специалисты экстренных служб и мобильная лаборатория для исследования непонятной жидкости.
Ранее, 17 июля, мусорный полигон загорелся на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м.