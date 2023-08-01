Врач в преддверии Дня ВДВ предостерег от купания в фонтанах

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинского института РУДН Сергей Вознесенский рассказал во вторник, 1 августа, в преддверии Дня ВДВ, с какими последствиями могут столкнуться любители искупаться в городских фонтанах.

Вознесенский отметил, что все инфекционные болезни делятся на несколько групп. Одна из самых больших — группа острых кишечных инфекций.

«Заражение острыми кишечными инфекциями чаще всего сопряжено с употреблением некачественной воды. Если мы будем говорить про водопроводную воду, риск заразиться через нее минимален. Однако если мы будем говорить про техническую воду, тем более про воду стоячую, которая не обеззараживается, в этом случае риск заражения группой острых кишечных инфекций значительно повышается», — сказал специалист в беседе с RT.

Речь идет о таких заболеваниях, как энтеровирусная инфекция, сальмонеллез и др.

Эксперт добавил, что вопрос заражения всегда персонифицирован. Нюанс заключается в том, какое количество бактерий содержится в 1 мл жидкости.

«Если количество патогенной флоры или фауны в водоеме будет очень значимым, то тогда достаточно и попадания жидкости на слизистую глаза или носа», — подчеркнул Вознесенский, уточнив, что чем больше такой воды попадет внутрь, тем выше вероятность развития заболевания.

Если человек мочит ноги или руки в фонтане, это практически не сопряжено с риском развития заболевания.

«Но в любом случае, после того как человек «помыл» руки в фонтане и потом этими руками потер глаза либо каким-то еще образом поконтактировал со слизистыми, например, носа или с ротовой полости, говорить, что риск инфицирования кишечной группой полностью исключен, я бы не стал», — сказал медик.

Если же контакт с водой из фонтана произошел, стоит как минимум воспользоваться спиртосодержащими антисептиками или салфетками, заключил Вознесенский.

2 августа, в День ВДВ, в Москве пройдут мероприятия, посвященные 93-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. В связи с этим движение на некоторых улицах ограничат, о чем столичная Госавтоинспекция сообщила в Telegram-канале.

Автомобили не смогут проехать с 7:00 до 13:00 по улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, а также от улицы Ильинка до улицы Варварка, сообщает телеканал «360».

С 8:00 до 11:00 ограничат движение на улице Советской Армии, от памятника воинам-десантникам до Центрального музея Вооруженных сил России, передает агентство городских новостей «Москва».

Водителям порекомендовали быть внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС, пишет «Москва 24».

В России 2 августа отмечают профессиональный праздник, о котором знает вся страна, — День Воздушно-десантных войск. «Голубые береты» собираются вместе и чтут сложившиеся годами традиции. В 2023 году торжество приходится на среду. «Известия» рассказали о том, как у «крылатого десанта» появился свой праздник и как принято его отмечать.