В Дагестане три человека погибли при столкновении двух машин
В аварии с двумя легковыми машинами в Хасавюртовском районе Дагестана погибли три человека. Об этом 1 августа сообщает республиканское МВД.
«В результате ДТП водители обоих транспортных средств и 23-летний пассажир ВАЗ-2106 <...> скончались от полученных тяжких телесных повреждений», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Авария произошла примерно в 14:00 мск на автодороге Хасавюрт – Гребенская. 55-летний местный житель, управляя ВАЗ-211440, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2106, за рулем которого был 22-летний житель Хасавюртовского района.
Ранее в этот день на 1061-м км федеральной трассы М5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. В результате погибли два человека. Еще двое пострадали, их госпитализировали.