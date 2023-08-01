«Осетровое» суперлуние. Трансляция

Жители Земли во вторник, 1 августа, могут наблюдать довольно редкое астрономическое явление — «осетровое» суперлуние. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Термин «суперлуние» описывает явление, когда Луна находится на наименьшем расстоянии от Земли. Так, во вторник она приблизилась к планете на 23 тыс. км. Такое природное явление заставляет Луну казаться больше и ярче, чем обычно.

Название суперлуния происходит от пресноводной рыбы, которой, как полагали индейцы, водилось больше в водоемах в августе.

Точный момент перигея, когда Луна максимально приблизится к Земле, — 08:53 (мск) 2 августа.

30 июля телеканал Sky News сообщал, что в августе произойдут два суперлуния подряд. Первое их них — 1 августа, а второе — 30-го числа. Так как лунная фаза длится 29,5 дня, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко. Второе полнолуние при этом принято называть голубой луной.