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«Осетровое» суперлуние. Трансляция

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Жители Земли во вторник, 1 августа, могут наблюдать довольно редкое астрономическое явление — «осетровое» суперлуние. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Термин «суперлуние» описывает явление, когда Луна находится на наименьшем расстоянии от Земли. Так, во вторник она приблизилась к планете на 23 тыс. км. Такое природное явление заставляет Луну казаться больше и ярче, чем обычно.

Название суперлуния происходит от пресноводной рыбы, которой, как полагали индейцы, водилось больше в водоемах в августе.

Точный момент перигея, когда Луна максимально приблизится к Земле, — 08:53 (мск) 2 августа.

30 июля телеканал Sky News сообщал, что в августе произойдут два суперлуния подряд. Первое их них — 1 августа, а второе — 30-го числа. Так как лунная фаза длится 29,5 дня, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко. Второе полнолуние при этом принято называть голубой луной.

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