Мужчина утонул во время купания в реке Суре в Пензе
В Пензе во время купания в реке Суре утонул 38-летний мужчина. Организована проверка, сообщает региональное СУ СК России в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла вечером 31 июля недалеко от домов по улице Чапаева. Предварительно установлено, что на берег реки мужчина пришел вместе со своими знакомыми, компания выпивала.
«В процессе купания он утонул. О произошедшем очевидцы сообщили в правоохранительные органы», — говорится в сообщении СК.
Как уточняет ИА «Пенза-Пресс», в ночь на 1 августе тело мужчины обнаружил в реке рыбак. Для установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам организованной СК проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства устанавливаются.
В понедельник сообщалось, что в Удмуртии с пятницы по воскресенье произошло четыре трагических случая на воде. Погибли четверо мужчин.