Четыре человека погибли на водоемах Удмуртии за выходные

В Удмуртии с пятницы по воскресенье зафиксировано четыре трагических случая на воде. Погибли четверо мужчин, сообщает республиканское ГУ МЧС России в своем Telegram-канале.

В минувшую пятницу, 28 июля, на городском пруду в Можге утонул мужчина 1992 года рождения. На следующий день из пруда в селе Алнаши Алнашского района очевидцы извлекли тело мужчины 1962 года рождения. Третий трагический случай вновь произошел в Можге, о нем спасательное ведомство сообщило в воскресенье.

Как уточняет ИА «Сусанин», в последний выходной день около 15:00 спасателям также поступила информация об утонувшем в пруду в деревне Якшур Завьяловского района. Мужчина нырнул под воду и на поверхности больше не появился. Его вещи и велосипед остались на берегу. В 17:50 водолазы пожарно-спасательной части извлекли тело погибшего из воды и доставили на берег.

Всего с начала года на водоемах Удмуртии погибли 24 человека.

28 июля сообщалось, что в Красноярском крае за один день было зафиксировано два трагических случая на реке Чулым. Погибли мужчина и мальчик-подросток.