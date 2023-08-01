В России предложили ограничить доступ к ИИ детям до 14 лет

В России предложили создать федеральный реестр нейросетей, рекомендованных для использования в образовательных целях, а также ограничить доступ детей до 14 лет к нейросетям без контроля со стороны педагогов и родителей. Такая необходимость объясняется, в частности, тем, что дети начали использовать искусственный интеллект (ИИ) для подготовки домашних заданий. С соответствующей инициативой к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву обратилась первый вице-президент «Российского фонда мира», руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина.

В письме, которое оказалось в распоряжении «Известий» 1 августа, отмечается, что эксперты мониторингового центра «Безопасность 2.0» фонда пришли к выводу, что стремительный прогресс нейросетей создает ряд угроз, связанных как с получением основного общего образования несовершеннолетними, так и с введением в заблуждение детей и подростков владельцами иностранных сервисов искусственного интеллекта. По их мнению, технологии ИИ могут быть использованы в целях, противоречащих законодательству РФ и законным интересам несовершеннолетних.

«На наш взгляд, представляется целесообразным организовать работу по созданию федерального реестра нейросетей, рекомендованных для использования в образовательных целях. Указанный реестр, позволит исключить получение недостоверной информации, вводящей несовершеннолетних в заблуждение, одновременно с этим подобный реестр будет способствовать освоению навыков работы с искусственным интеллектом», — говорится в письме.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность ограничения доступа к нейросетям детей в возрасте до 14 лет без контроля со стороны педагогов и родителей.

«Во всем мире и, в частности, на территории России зафиксировано значительное количество использования нейросетей для выполнения учебных заданий, из-за чего снижается качество обучения», — подчеркивается в обращении.

Как уточнила Сутормина в разговоре с «Известиями», фонд не преследует целей вводить запреты или блокировать возможность детей учиться работать с новыми передовыми технологиями и инструментами.

«Речь идет о том, что освоение этих технологий должно проводиться с участием педагогов и взрослых, которые умеют обращаться с этим и, в конечном счете, объективно и критически смотреть на информацию, которая дается детям в таких источниках. Конечно, мы также хотим предотвратить ситуацию, когда дети, доверяясь исключительно искусственному интеллекту и нейросетям как непоколебимому авторитету, решают вместе с ним домашние задания, бездумно пишут и копируют различные работы», — отметила она.

19 июля министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством сообщил, что Минэкономразвития РФ предлагает сделать учебный модуль по ИИ обязательным для вузов. На данный момент в стране внедрение модуля ИИ носит рекомендательный характер, оно идет не так активно, как хотелось бы, отметил министр.

В этот же день Путин заявил, что России нужно постоянно укреплять свои позиции в области ИИ. Он поручил заложить в бюджет на 2024–2026 годы финансирование исследовательских центров, которые работают с искусственным интеллектом. По его словам, необходимо также включить требования обязательного использования ИИ компаниями при получении госсубсидий.