Полиция ведет поиск избивших чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина

Полиция разыскивает трех человек, избивших чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина в подмосковных Химках. Об этом 1 августа сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к данному противоправному деянию. Мотивы произошедшего устанавливаются», — сказано в сообщении.

Источник «Известий» сообщил, что один из участников драки установлен, однако тот сам написал заявление в полицию, утверждая, что спортсмен напал на него.

Как уточнили в МВД, нападение произошло в микрорайоне Золотые Купола.

31 июля в дежурную часть УМВД России по Химкам из медучреждения поступило сообщение о том, что Шабалкин доставлен в больницу с телесными повреждениями. По факту случившегося ведется проверка.

Баскетболист выступал за клубы «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС.