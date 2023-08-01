Руфер Реми Лучиди погиб при падении с высоты в Гонконге

Французский руфер Реми Лучиди погиб в Гонконге, сорвавшись с высоты. Об этом 1 августа сообщила на своем сайте газета Scmp.

30-летний экстремал упал с высотки, расположенной в престижном районе Мид-Левелс. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как рассказал изданию источник, Лучиди, использовавшего имя «Реми Энигма» в соцсетях, в последний раз видели живым, когда он стучал в окно жильцам пентхауса на 68-м этаже Tregunter Tower около 19:30 в четверг, 27 июля.