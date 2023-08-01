Суд арестовал 9 домов и 13 квартир бывшего вице-мэра Сочи Юрина

Сочинский суд наложил обеспечительный арест на 9 домов, 13 квартир и 26 земельных участков, принадлежащих, по версии Генпрокуратуры, осужденному за взятку в особо крупном размере бывшему вице-мэру Сочи Сергею Юрину. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на определение суда.

Согласно документам, недвижимость Юрин оформил на сестру своей супруги Тарасову и двух своих знакомых — Бешкенадзе и Маргшвелашвили.

В документе также указано, что общая кадастровая стоимость недвижимого имущества Юрина составляет 192 млн рублей, которые он не мог заработать законным путем.

В октябре 2022 года московский суд признал бывшего вице-мэра Сочи виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 млн рублей.

В октябре 2018 года Юрину предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Также сообщалось о задержании нескольких человек, среди которых числе адвокаты Александр Литвинов и Николай Гребенюк, замдиректора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александр Иванов и учредитель компании «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов, подозреваемый в даче взятки.