Видео. В Кремле назвали уникальной ситуацию с танком ВС РФ, в одиночку остановившем колонну ВСУ

Видео. В Кремле назвали уникальной ситуацию с танком ВС РФ, в одиночку остановившем колонну ВСУ

2023-08-01 12:31:04

2023-08-01 12:31:04

2023-08-01 12:31:04

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