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Стоимость вторичного жилья в «старой» Москве подскочила

IRN.RU: в июле цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья «старой» Москвы выросла на 1,1%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам июля 2023 года цены на вторичном рынке жилья Московского региона показали рост из-за ослабления рубля и повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки, сообщили «Известиям» 1 августа аналитики IRN.RU

Так, по информации экспертов, в конце июля 1 кв. м на вторичном рынке жилья «старой» Москвы стоил в среднем 257 130 рублей — на 1,1% больше, чем месяцем ранее. При этом они уточнили, что за всё первое полугодие 2023-го квартиры в Москве подорожали в среднем лишь на 1,2%.

В то же время аналитики отметили, что за МКАД цены на жилье выросли значительно меньше, чем в «старой» Москве: за июль квартиры в Новой Москве подорожали в среднем на 0,5%, до 198 700 рублей за 1 кв. м. Подмосковье прибавило 0,6% (152 150 рублей за 1 кв. м). В результате темпы роста стоимости недвижимости за МКАД в июле были примерно в два раза ниже, чем внутри МКАД.

По мнению специалистов, основной причиной активизации спроса и ценовой динамики стало ускорение темпов ослабления рубля. Как объяснили в IRN.RU, продавцы стали переписывать ценники, боясь продешевить, обладатели рублевых сбережений поспешили вложить их в недвижимость, а те, кто копил на квартиру в твердой валюте, увеличили свою платежеспособность и смогли вернуться на рынок жилья. Ожидание повышения ставки ЦБ стало дополнительным стимулом спроса со стороны ипотечников, которых на вторичном рынке недвижимости более 40%, добавили эксперты.

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Небольшие квартиры, однушки (в июле рост стоимости на 1,6%) и двушки (+1,6%), которые популярны среди инвесторов, подорожали значительно больше трехкомнатного жилья (+1%) и многокомнатных (+0,1%) квартир, которые лучше подходят для жизни, особенно для семей с детьми, обратили внимание аналитики.

«В целом на события середины лета 2023 года рынок недвижимости отреагировал примерно так же, как на стрессы февраля-марта 2022-го и конца 2014-го, но только в сильно облегченной версии: всё-таки масштаб нынешнего «катаклизма» не сравним с предыдущими. Для сравнения, в прежние стрессовые периоды цены подскакивали в среднем на 10% и более, сейчас же ценовой скачок оказался значительно скромнее», — объяснил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

По его мнению, далее обстановка на рынке недвижимости, вероятно, будет развиваться по проверенному сценарию — вслед за кратковременной активизацией спроса и скачком стоимости последует продолжительная стагнация с падением цен.

Ранее аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что в столице растет популярность микронедвижимости. Так, набирают популярность «микроапартаменты» и «микроквартиры». Однако объем предложения такого жилья на рынке сократился.

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