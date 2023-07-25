В Москве растет популярность микроквартир

В Москве растет популярность микронедвижимости, однако объем предложения такого жилья на рынке сократился, сообщили «Известиям» 25 июля аналитики компании «Метриум».

«На рынке первичной недвижимости набирают популярность «микроапартаменты» и «микроквартиры» — недвижимость, приобретение которой направлено в первую очередь на инвестиции и дальнейшую сдачу помещения в аренду», — отметили эксперты.

Как они объяснили, такие предложения жилья часто с небольшой площадью (либо часть лотов в проекте являются «микролотами» — до 30 кв. м) и со сделанным ремонтом.

При этом большинство проектов, в которых предлагаются «микролоты», являются комплексами апартаментов.

«По итогам первого полугодия 2023 года на рынке микронедвижимости Москвы находилось 35 проектов. Объем предложения на конец периода составил 1,5 тыс. лотов, среди которых две трети помещений являются апартаментами. С начала года объем экспонируемых лотов сократился на 6,5%, а в годовом выражении — на 33,2%», — уточнили в компании.

Там добавили, что средневзвешенная цена 1 кв. м подобной недвижимости составила 322,2 тыс. рублей (выросла на 2,4% за полгода и на 9,2% за год).

Ранее, 15 июля, эксперты Regions Development рассказали «Известиям», что предложение однокомнатных квартир на рынке новостроек смещается в пользу небольших вариантов и число однушек с площадью больше средней сократилось на 75%.

6 июля в компании «Метриум» сообщили, что за прошедшие пять лет первичное жилье в «старой» Москве подорожало на 61,2%.