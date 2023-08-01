Житель Ленобласти погиб при съезде авто в кювет под Умбой

Под Умбой в Мурманской области в результате опрокидывания авто в кювет погиб 21-летний житель Ленинградской области. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на мурманскую Госавтоинспекцию.

Авария произошла вечером в понедельник, 31 июля, на 55-м км автодороги Умба — Варзуга. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Volkswagen наехал на правую обочину, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП погиб 21-летний пассажир легковушки. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Как уточняет информагентство, оба мужчины являются жителями Ленинградской области. В момент опрокидывания не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.

Утром 1 августа ДТП произошло в подмосковном поселке Серебряные Пруды. По данным источника «Известий», при съезде автомобиля в кювет погибли три человека, один серьезно пострадал.