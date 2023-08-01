Три человека погибли в результате съезда автомобиля в кювет под Москвой
ДТП произошло в подмосковном поселке Серебряные Пруды утром 1 августа, иномарка съехала с дороги в кювет, погибли три человека. Об этом рассказал «Известиям» источник.
По его словам, авария произошла на 171-м км трассы М-6 «Каспий». Предполагается, что водитель Datsun пытался объехать собаку, выбежавшую на дорогу.
В результате маневра иномарка вылетела в кювет. Три человека скончались на месте, один серьезно пострадал. У выжившего наступала клиническая смерть, но медики скорой помощи смогли его откачать. У пострадавшего диагностирован перелом основания черепа.
Сотрудники полиции выясняют точные причины и обстоятельства ДТП.
Ранее в этот день в Дюртюлинском районе Башкортостана водитель легкового автомобиля сбил лося, мужчина погиб на месте аварии.