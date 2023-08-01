«Если ты борешься с лайнером — это глупость»

Протесты грузинской оппозиции из-за захода лайнера Astoria Grande с россиянами на борту в порт Батуми нужны были для того, чтобы продемонстрировать западным кураторам борьбу с Москвой. Об этом заявил лидер и политсекретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия. Есть ли в закавказской республике антироссийские настроения, будет ли расти активность оппозиции и сможет ли это испортить отношения между нашими странами — в интервью политика «Известиям».

«Лайнер зашел в порт — и что изменилось? Ничего»

— Как вы в целом оцениваете ситуацию с протестами из-за захода туристического лайнера с россиянами на борту в порт Батуми?

— В Грузии есть разные силы — например, те, которые поддерживают отношения и диалог с Россией, и те, кто выступает против этого. Здесь таких сил очень много.

Протест из-за захода лайнера в порт даже нелогичен. Русские сюда попадают через Ларс, на автобусах, на машинах, воздушным путем, через Ереван — никто же на границе их не встречает протестами. Лайнер зашел в порт — и что изменилось? Ничего. Это просто нужно было — показать всему миру, что якобы какая-то группа высказывает протест из-за того, что в порт зашел лайнер.

Это всё делается для политических очков, чтобы показать своим кураторам и хозяевам, что они здесь активно борются с Россией, со всем русским. На самом деле такого не происходит. Если ты действительно борешься, ты должен стоять на границе Ларса, в аэропортах и везде. А если ты просто борешься с лайнером — это глупость. Логики нет.

На самом деле антироссийских настроений в Грузии нет, иначе, поверьте, там, на протестах, стояли бы не 100 человек, не 200 — там было бы огромное количество людей, и они бы стояли не только там.

Это всё делается, чтобы оправдать те деньги кураторов, которые платят им для того, чтобы они здесь выступали против русского мира.

Справка «Известий» 27 июля в Батуми из Сочи прибыл круизный лайнер Astoria Grande, находящийся под управлением турецкой компании Miray Cruises. Судно с россиянами на борту направлялось из Сочи в Турцию с остановкой в грузинском порту. Этот факт вызвал возмущение со стороны грузинской оппозиции, которая утверждает, что лайнер может подпадать под международные санкции, а граждане РФ якобы нарушили действующий в Грузии закон «Об оккупации», поскольку ранее посетили Абхазию и Южную Осетию. В Агентстве морского транспорта Грузии пояснили, что компания — владелец судна зарегистрирована на Сейшельских островах и не подпадает под санкции. 31 июля лайнер Astoria Grande снова зашел в порт Батуми, где его уже ожидали участники акции протеста, которые, по сообщениям агентства «Батумелеби», закидали автобус с российскими туристами яйцами и бутылками. Полиция провела задержания.

— Как оцениваете реакцию властей на эти акции протеста?

— Я хочу заметить, что в принципе, если бы правительство действительно хотело погасить эту псевдоагрессию в порту — а там было 100 или 200 человек — оно бы спокойно это сделало. Но наше правительство почему-то по-другому отреагировало на всё это.

Получилось, что одна группа, которая создавала деструкцию против зашедших в порт русских, смогла заявить, что они выгнали русский корабль из порта Грузии. Правительство, если бы ему это было нужно, легко справилось бы с этой группой. Но оно начало показывать, что якобы полиция пытается их разогнать, у них не получается, но это всё один большой спектакль.

Правительство пытается показать и американцам, что оно лояльно относится ко всем политическим группам, и русским — смотрите, мы пытались их разогнать, но не получилось. Сегодня правительство играет и нашим и вашим.

«С соседями просто нельзя враждовать»

— Испытывает ли Грузия давление со стороны Запада, чтобы Тбилиси ввел санкции против России?

— Давление будет всегда, оно будет продолжаться и нарастать, конечно. С этим давлением будут нарастать и разные акции. Но поддержка прозападных сил очень мала. Максимально оппозиция может привлечь к участию в них 20 тыс. человек, но и то на это у них уходит колоссальное количество денег, и каждый раз они их тратить не хотят.

Запад тоже понимает, что одно дело — когда люди выходят за деньги, и другое — когда они выходят по идеологическим соображениям. И когда люди выходят за деньги — это просто фон. А когда люди выходят по идеологическим соображениям опротестовывать что-то — это означает, что как минимум в пять или в десять раз больше таких же людей, с такой же идеологией, остались дома, и они готовы сражаться.

Недавно очень много людей вышли на улицу протестовать из-за нежелания стран Запада принимать нас в Евросоюз и из-за того, что нам не дают статус кандидата. Там действительно вышло очень много людей, но это были не антироссийские настроения: многие действительно хотят стать членами Евросоюза. По разным причинам. Многие даже не понимают, что это — одни считают, что это светлое будущее, например. Кто-то — по другим соображениям. Но это не были люди, которые выступают против России.

Если бы у оппозиции была такая поддержка, здесь каждый день проходили бы митинги, уже давно был бы устроен переворот. Но такой поддержки нет. Потому что грузинский народ хочет жить в мире, в спокойствии. А потом — большинство грузин понимает, что добрососедские отношения — лучшее, что может быть на сегодня между Грузией и Россией. С соседями не иметь добрососедские отношения — самая большая глупость, которую можно допустить.

Но давайте не забывать, что деструктивные силы, которые пытались и будут пытаться сорвать любую форму диалога между Грузией и Россией, существовали и будут существовать. Насколько они будут сильны — вот вопрос, который должен интересовать людей. А сильны они будут только в том случае, если и с российской, и с грузинской стороны недовольные начнут открыто напрягать ситуацию всё сильнее и сильнее, чего не происходит.

— Ожидаете ли вы, что оппозиция будет более интенсивно раскачивать ситуацию в Грузии в оставшийся перед выборами год? Есть ли у власти потенциал купировать такую деятельность?

— Проплаченная оппозиция, которая сейчас пытается ввести деструктивный компонент в жизнь Грузии, уверен, осенью начнет вести политическую активность, которая будет набирать обороты. Насколько у них это получится — зависит от того, как захочет с ними бороться власть и насколько она будет готова к этому. Но они сами не до конца понимают, что может преподнести такая оппозиция.

У «Альянса патриотов Грузии» есть поддержка народа, чтобы сохранить этот нейтральный мир. Но, к сожалению, наше правительство пошло совершенно другим путем — этот путь, в нашем понимании, не совсем правильный, потому что власти нейтрализуют те силы, за которыми люди, и создают псевдосилы, за которыми должны пойти люди, а это неправильно. Всё должно происходить естественным путем.

У нас, «Альянса патриотов», есть свой путь. С момента попадания в парламент мы пытаемся наладить общение с Россией в формате диалога, нас тогда грязью поливали. Но, как тогда, так и сегодня, большинство в Грузии считает, что такой диалог необходим, с соседями просто нельзя враждовать. Потому что мы уже на собственном опыте убедились: эта вражда до хорошего не доведет.