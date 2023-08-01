Голос, подшитый бархатом

Когда я пришла на телевидение, мне было чуть больше 20 лет. А Валентина Михайловна Леонтьева, родившаяся 100 лет назад 1 августа, уже заканчивала свою телевизионную карьеру. Она как диктор и телеведущая всегда меня очаровывала своей феноменальной популярностью у телезрителей, высочайшим профессионализмом.

В конце 80-х годов она выходила в эфир в популярной программе «В гостях у сказки». Но когда программу отменили, она всё равно приезжала каждый день на работу. Она заходила в свой кабинет, который делила с Игорем Леонидовичем Кирилловым, и смотрела все эфиры, отслеживала работу коллег-дикторов.

В нашу первую встречу она мне ничего особенного не сказала. Лишь потом наши общие знакомые передали ее слова: «Валентина Михайловна к тебе очень тепло и уважительно относится». Уже позже, когда я встречалась с ней между эфирами, она спрашивала: «Как у вас дела? Я вас видела. У вас всё хорошо получается!» Она не многим уделяла внимание и не всех принимала, но меня — да, и мне было это дорого.

Был такой период в моей работе: я вела программу с постоянным режиссером Валентины Михайловны, и от него я узнавала, как она готовится в съемкам и ведет прямые эфиры. Например, она многие годы вела программу «От всей души». Когда передача выходила, на улицах всё затихало, все собирались у своих телевизоров! Валентина Михайловна становилась гостем миллионов семей. А ведь тогда не было ни суфлеров, ни папок с подсказками — она всё учила наизусть. У нее была была потрясающая работоспособность! Она укладывала в своей голове километры текста и так душевно могла его подавать с экрана!

А ведь выходила на сцену телеведущая вовсе внешне не модельного склада, но ее теплота, сочувствие и доброта, прекрасный прищур ее глаз делали свое дело. Порой от проникновенных слов Валентины Леонтьевой зрители в зале начинали плакать, а вместе с ними плакала вся страна. И так же все искренне радовались тому, что наконец-то встретились люди, которым казалось, что они потеряли друг друга навсегда.

Режиссер этой программы, Владимир Сергеевич Акопов, рассказывал мне один драматический эпизод, еще полнее раскрывающий образ Валентины Михайловны. Однажды, когда она приехала на съемку, у нее случился приступ почечной колики. Это же адские боли! Ни один врач не поверит, что с таким приступом можно выйти на сцену и отработать несколько часов на съемке телепрограммы, и при этом сделать всё идеально. А она ведь могла просто потерять сознание от боли. Конечно, там дежурили врачи, но вообще это хороший пример уникальной преданности профессии. Даже когда Валентина Михайловна уже не работала в эфире, она порой говорила: «Я так люблю телевидение! Я с ним повенчана».

Раньше дикторы были мастерами широкого профиля. Они могли вести и информационную программу, и телевизионный концерт, брать интервью и участвовать в развлекательных или познавательных передачах. Не было ни рекламы, ни роликов, не нужно было делать, как говорят сейчас, раскрутку человека на телеэкране. Но ведущий был узнаваем по голосу, это как отпечаток пальца. Голоса, которые были на советском телевидении, — это настоящие бриллианты. В отряде космонавтов в свое время было больше кандидатов на полет, чем работающих в отделе телевизионных дикторов! Это были мастера своего дела, которых все знали по именам, их любили и всегда ждали встречи с ними.

Планка была очень высокая. Был конкурс. Каждый твой выход в эфир был экзаменом. Ты не имел права на ошибку, потому что были только прямые эфиры. Требовались эрудиция, дисциплина, ответственность. У нас проходили аттестации. Их проходили даже профессионалы. Присваивалась категория, например, первая, вторая, третья, высшая. Была даже комиссия по дикции!

Ну и, конечно, Валентина Михайловна отличалась во всем — мягкой манерой вести программы, замечательным глубоким тембром голоса. Она была уникальна, узнаваема. Она была Валентина Михайловна Леонтьева — и этим всё сказано. Я в своей книге пишу, что у женщины, голос которой подшит бархатом, гораздо больше шансов быть успешной, приятной, быть замеченной. Но сегодня не так много уделяется внимания голосам.

Она держалась всегда обособленно. «Дружить на работе» и «дружба» — это два разных дела. У нее было чувство собственного достоинства. Наши общие знакомые, операторы, которые с ней работали, рассказывали, что она чувствовала себя звездой. Ее и принимали как звезду. Ей открывались все двери. Она это знала и была верна своей профессии.

Но пришло ее время, она ушла из «Останкино», уехала к себе в Ульяновскую область. Появились в эфире новые программы, ведущие нового типа, и дикторский отдел просто перестал существовать. Профессионалы оказались не у дел. Некоторые из них до сих пор преподают на курсах, читают лекции в институтах. Пришло новое время — перестройка, гласность... Наверное, хотелось новых лиц. Теперь это были журналисты, которые уже читали по суфлеру, но, увы, их речь не всегда была чистой и без изъянов.

Я с большим уважением, восхищением отношусь ко всем дикторам прошлого, профессионалам с большой буквы, потому что они оставили яркий след в истории нашего телевидения. Это заслуживает памяти и уважения. Я верю, что о них будут рассказывать будущим телевизионным ведущим. Сейчас миллион возможностей, многие могут быть востребованы, потому что есть разные каналы, жанры, и поставить голос можно любому человеку, было бы желание. Но пусть они попробуют повторить тот путь, который прошли первопроходцы советского телевидения. Но получится, я знаю, не у многих.

Спустя годы после того, как не стало Валентины Михайловны, я приехала в Ульяновск и вела фестиваль ее имени. Для меня это было знаковым событием в моей телевизионной судьбе, потому что моя профессия привела меня к ее истокам, к той земле, где Тетя Валя остается в памяти людей.

Автор — Заслуженная артистка РФ, вице-президент Лиги Профессиональных Имиджмейкеров, мастер курса «Ведение телевизионнго эфира» театрального института им. Б.Щукина

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