Песков ответил на вопрос об участии Путина в Генассамблее ООН

У президента РФ Владимира Путина нет в планах поездки на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк в сентябре. Об этом 31 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока таких планов у президента нет», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее, 30 июля, Путин, комментируя неучастие в саммите БРИКС, сообщил, что находится в контакте со всеми главами стран — участников организации. По словам российского лидера, его пребывание там не важнее, чем быть в России сейчас.

Кроме того, российский президент еще не решил, будет ли очно участвовать на саммите G20 в Индии.