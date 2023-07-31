Ракету «Ангара-А5» осенью доставят на космодром Восточный

Отправка первой летной ракеты-носителя «Ангара-А5» для космодрома Восточный запланирована на осень, об этом сообщил генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. Сейчас на площадке производственного объединения «Полет» в Омске проходят стыковка и испытания ракетных блоков, передает телеканал «Известия». «Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Первый испытательный запуск «Ангары-А5» произошел в 2014 году на космодроме Плесецк.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.