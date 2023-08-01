Малый и средний бизнес в России за счет поручительств привлек 527 млрд рублей

В России малый и средний бизнес за шесть месяцев 2023 года привлек с использованием поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) 527 млрд рублей кредитных средств, сообщили «Известиям» 1 августа в Корпорации МСП (оператор НГС).

По информации экспертов, показатель превышает уровень за аналогичный период 2022-го на 225,1 млрд рублей (+74,6%). При этом больше всего — 250,3 млрд рублей — получили микропредприятия, в то время как на долю малого бизнеса пришлось 205,7 млрд рублей, а средние предприятия привлекли 71 млрд рублей.

«В отраслевом разрезе лидерами по объему полученной финансовой поддержки в первом полугодии 2023 года стали обрабатывающие производства (130,8 млрд), транспортировка и хранение, сельское хозяйство (51 млрд и 30,2 млрд рублей соответственно). При этом наибольший прирост зафиксирован в обрабатывающем производстве (+58,8 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года), строительстве (+54,7 млрд рублей), торговле (+47,4 млрд рублей), транспортировке и хранении, сфере гостиниц и общепита с показателями (+32 млрд рублей и +10,6 млрд рублей соответственно)», — отметили в Корпорации МСП.

Ранее, 16 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме сообщил,что в России могут ввести льготный переходный режим налогообложения для компаний, «вырастающих» из критериев малых и средних предприятий. Он уточнил, что необходимо помогать бизнесу, создавать условия для плавного, необременительного перехода в другую категорию.