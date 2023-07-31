Следующее суперлуние ожидается в ночь на 1 августа

Москвичи смогут увидеть сразу два суперлуния в августе, сообщает метеоролог Татьяна Позднякова. Огромный спутник можно наблюдать в ночь на 1 августа. Луна будет больше на 14% и на 30% ярче, чем обычно. Погода 1-го числа позволит увидеть спутник после 21:00, когда небо очистится от облаков, передает телеканал «Известия». Второе суперлуние жители столицы будут наблюдать 30 августа, оно станет самым крупным в этом году. Природное явление происходит из-за сближения Луны и Земли.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.