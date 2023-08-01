20 лет назад АвтоВАЗ прекратил производство ВАЗ-21043

1 августа 2003 года Тольяттинский завод АвтоВАЗ прекратил производство универсала ВАЗ-21043, сообщает ZR.ru.

Автомобиль выпускался в Тольятти в течение 19 лет, с 1984 года. Долгая жизнь универсала на конвейере обусловлена неприхотливостью моделью в эксплуатации, невысокой ценой и ремонтопригодностью.

Собственно, эти же достоинства обеспечили «четверке» достойные продажи на рынках Западной Европы в 1980-х годах: там ВАЗ-21043 был известен покупателю под названиями Lada Estate, Lada Riva Break и Lada Nova Combi.

Тем не менее на этом жизнь «четверки» не прервалась: универсал собирали вплоть до осени 2012 года на Ижевском автозаводе «ИжАвто».

Ранее, 31 июля, АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после трехдневного корпоративного отпуска. Перерыв продлился с 26 до 30 июля. По словам производителя, на июль была перенесена зимняя часть планового перерыва, который пришлось сделать из-за нехватки комплектующих на производстве.