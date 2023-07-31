Психолог рассказала о причинах появления хейтеров в Сети

В виртуальном пространстве с развитием соцсетей появилась определенная группа желчных комментаторов, которых называют хейтерами, которые обычно сидят на специально созданных для трансляции своего негативного мнения страничках, где нет ни фотографии, ни имени, ни друзей, ни подписчиков. Семейный и провокативный психолог Елена Гусева в понедельник, 31 июля, рассказала, какие психологические проблемы могут скрываться за таким поведением.

Специалист отметила, что слово «хейтер» пришло в Россию из английского языка, оно переводится как «ненавистник». В интернете таким образом принято называть людей, пишущих оскорбления в комментариях и сообщениях. Так тролли, как еще называют хейтеров, выражают свое недовольство деятельностью или творчеством медийных личностей и блогеров.

По словам психолога, существует несколько причин такого поведения. Во-первых, это глубокое недовольство собственной жизнью и отсутствие интереса к ней. Ведь у того, кто занят любимым делом, нет времени на то, чтобы зависать в соцсетях, читать посты и писать злобные комментарии.

«Во-вторых, тролли проецируют негативные качества на того, кому пишут злостные комментарии. Мы можем кому-то не нравиться, и это нормально. Важно понимать, что в 90% нашего общения срабатывает психологическая защитная проекция. Человек не принимает в себе негативные качества характера и говорит, что это другой такой плохой. Поэтому любая написанная гадость — это про «говорящего», не про вас», — пояснила Гусева в беседе с «Абзацем».

Третья причина — это выплеск агрессии. Ведь это безопасно делать сидя за компьютером — никто не ударит в ответ, а сам комментарий можно удалить в любой момент. Эксперт отметила, что у хейтеров не хватает смелости выразить агрессию открыто — сходить на секцию по боксу, на борьбу или заняться стрельбой.

Четвертой мотивацией для виртуального тролля является желание получить острые эмоции.

Наконец, последняя причина — это банальная зависть. Человеку сложно признать, что он ничего из себя не представляет и не пытается это изменить. При этом он хочет внимания, признания и поднятия самооценки.

Ранее, 4 июля, актриса Кристина Асмус рассказала о своей жизни после выхода фильма «Текст». По ее словам, после премьеры она стала получать много негативных сообщений в свой адрес из-за участия в откровенной сцене, пишет РИАМО.

«После всего этого я даже не представляю, какие слова могут меня задеть или обидеть, и что нужно сделать хейтерам, чтобы я расстроилась», — рассказала Асмус.