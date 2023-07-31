Чемпион Европы по пляжному гандболу Задорожний умер в возрасте 27 лет

Левый крайний игрок белгородского гандбольного клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер в возрасте 27 лет. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил тренер Владимир Банников.

«Никита мужественно боролся с тяжелым заболеванием, очень хотел победить болезнь, но 30.07 его не стало», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Главный тренер «Технолога-Спартака» Сергей Крамской в разговоре с ТАСС сообщил, что Задорожний в мае прошлого года получил тяжелую травму колена, которая потребовала операции. Восстановление после хирургического вмешательства длилось достаточно долго, и даже спустя год спортсмену тяжело было участвовать в тренировках.

Крамской также сообщил, что у спортсмена было диагностировано онкологическое заболевание. Однако Задорожний верил, что сможет победить болезнь.

«Мы с ним часто переписывались, он верил, что сможет справиться с болезнью и вернуться к обычной жизни. Последний раз общались дней десять назад, он тогда сказал, чтобы его игровой номер отдали молодому способному пацану, и пожелал удачи в предстоящих матчах», — рассказал главный тренер «Технолога-Спартака».

Наибольшие спортивные успехи Задорожниго связаны с пляжным гандболом. В 2015 году в составе сборной России он стал победителем молодежного чемпионата Европы, выигрывал чемпионат и Кубок России, был победителем Всероссийской универсиады.

В классическом гандболе он дважды с «Технологом-Спартаком» становился победителем Высшей лиги. В последний раз на площадку он выходил в позапрошлом сезоне и забросил 57 мячей в 19 матчах, сообщает «Спорт-Экспресс».