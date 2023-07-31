Подведены итоги второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка

Второй саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка состоялись 27–28 июля 2023 г. в Санкт-Петербурге. Мероприятия подобного масштаба, посвященные широкому спектру отношений между Россией и государствами Африканского континента, проводятся второй раз.

Несмотря на беспрецедентное давление Запада, в них приняли участие официальные делегации 48 стран (27 стран были представлены на уровне первых и вторых лиц) и пяти крупнейших интеграционных объединений континента.

Саммит состоял из двух пленарных заседаний, прошедших 28 июля 2023 г. В первой части выступили президент Российской Федерации В.В. Путин, председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат, главы государств Африканского континента. На втором заседании саммита дискуссия продолжилась в формате рабочего завтрака.

«Состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки. <…> Мы определили основные направления дальнейшей совместной работы, наметили планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами [Африканского] континента. <…> Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите. Уверен, что достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов», – заявил президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе заключительного слова на втором пленарном заседании Саммита.

В ходе обсуждений участники заявили о приверженности совместному построению новой, более справедливой многополярной архитектуры мироустройства на основе суверенного равенства государств и взаимовыгодного сотрудничества.

В основу деловой программы Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка легли дискуссии, посвященные развитию потенциала российско-африканского сотрудничества. К традиционным политическому и экономическому трекам добавилось гуманитарное измерение.

Центральным событием форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации В.В. Путина, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президента – председателя совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедикта Орамы и президента Нового банка развития Дилмы Роуссефф. Модератором встречи выступила директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.

«Второй раз в России проходят мероприятия формата Россия – Африка, дискуссии Экономического и гуманитарного форума в этом годунаполнены практическими предложениями, особенно в гуманитарной и технологической сферах и вызвали высокий интерес со стороны представителей бизнеса и научной среды. Свыше 9 тыс. участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий приняли участие в мероприятиях в этот раз. Среди участников — около 1 тыс. представителей иностранного бизнеса, более 2 тыс. — российского, около 1,1 тыс. представителей иностранных официальных делегаций и более 750 — российских», —подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата Россия – Африка Антон Кобяков.

Всего проведено 59 панельных сессий с участием 457 спикеров по четырем основным направлениям: «Экономика нового мира», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни» и «Комплексная безопасность и суверенное развитие».

На полях мероприятий также прошли Медиафорум, Съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы, сессии Форума Креативного Бизнеса и форума «Здоровое общество». Насыщенные культурная и спортивная программы включали фестиваль культуры «Петербургские сезоны», спортивный забег, организуемый Фондом «Росконгресс» совместно с АНО «Лига Героев», Международную многодневную шоссейную велогонку «Золото Ладоги.

По итогам Форума было подписано 161 соглашение, не являющееся коммерческой тайной (из них 146 —с иностранными организациями и органами власти), при этом суммы соглашений не разглашаются. Большинство соглашений заключено в области гуманитарного сотрудничества. Наибольшее количество соглашений заключено в следующих отраслях:

Международное и межрегиональное сотрудничество — 56;

Образование и наука — 51;

Научно-техническое сотрудничество — 10;

Экспорт и внешнеэкономическая деятельность — 10.

Молодежная программа включала панельные дискуссии и круглые столы с участием молодых российских и африканских лидеров в области образования, науки и технологий. В рамках запланированных мероприятий прошла также презентация Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в России в 2024 году. Фестиваль объединит наиболее прогрессивную молодежь планеты.

25–29 июля в Санкт-Петербурге в рамках второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка состоялся фестиваль культуры «Петербургские сезоны». Программа включала мероприятия, призванные раскрыть жителям и гостям Северной столицы всю палитру яркой культуры Африки — от традиционной кухни до современного искусства. C 25 по 28 июля на площадке киностудии «Ленфильм» прошли Дни африканской культуры и кино. За четыре дня была представлена широкая панорама африканского кино — от работ независимых студий с бюджетом 200 долларов до хитов Каннского кинофестиваля.

28 и 29 июля на основной сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге прошел III Летний фестиваль Школы Иннопрактики «Глобальные ценности». Ключевым аспектом фестиваля стал культурный обмен между студентами из России и других стран. Посетителей ждала захватывающая программа из оригинальных постановок от лучших хореографов России и зарубежья, мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Мой Иерусалим», а также специальные гости.

29 июля на Московской площади состоялся фестиваль «Ритмы Африки», кульминацией которого стал грандиозный концерт, в котором прозвучали оригинальные композиции в исполнении африканских музыкальных коллективов, мировые премьеры петербургских композиторов, произведения на африканскую тематику в исполнении Губернаторского симфонического оркестра под управлением дирижера Алексея Ньяги. В рамках концертной программы выступили также Sounds of Dreams, коллектив студентов из Замбии — финалистов программы «Поем на кухне всей страной».

Помимо этого, в дни проведения второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка был реализован гастрономический проект «Звезды Африки», познакомивший жителей и гостей Санкт-Петербурга с лучшими традиционными блюдами Африканского континента. Попробовать блюда можно было более чем в 20 ресторанах Санкт-Петербурга.

Второй саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка получили широкое освещение в прессе. В общей сложности был аккредитован 2031 представитель СМИ (1383 — российские, 456 — африканские, 192 — из других стран) от 462 организаций (203 — российские, 259 — иностранные). Заявки поступили из 55 стран.

Всего на площадке форума было представлено более 50 выставочных стендов по ключевым отраслям сотрудничества России и стран Африки.

Организатор второго саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка — Фонд «Росконгресс».