Девушка ранила мужчину ножом в туалете солярия в Петербурге

Девушка ранила своего спутника ножом в туалете круглосуточной студии загара Hot Sun, что находится в центре Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел ранним утром 30 июля. Девушка нанесла колото-резаное ранение в брюшную полость 29-летнему мужчине. После содеянного она скрылась с места происшествия.

Злоумышленницу задержали по горячим следам. Ею оказалась 20-летняя безработная девушка, которую ранее уже судили за грабеж.

Пострадавшего госпитализировали.

Против задержанной возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее, 29 июля, неизвестный мужчина устроил драку с поножовщиной в Петербурге, напав на работника бара. Злоумышленник скрылся с места происшествия на иномарке, теперь его разыскивают.