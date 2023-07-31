ОАК передала Минобороны РФ партию модернизированных МиГ-31

Нижегородский авиационный завод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая входит в «Ростех», передал Минобороны РФ партию отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ОАК.

«Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. Самолеты отправлены на аэродромы постоянного базирования», — рассказали в корпорации.

Отмечается, что у истребителей остались те же летно-технические характеристики, при этом партия получила более широкие функции.

МиГ-31— двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.

Ранее, 13 июля, «Ростех» передал Минобороны РФ вторую за текущий год партию новых многофункциональных истребителей поколения «4++» Су-35С. Их изготовил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.

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