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ОАК передала Минобороны РФ партию модернизированных МиГ-31

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Фото: uacrussia.ru
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Нижегородский авиационный завод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая входит в «Ростех», передал Минобороны РФ партию отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ОАК.

«Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. Самолеты отправлены на аэродромы постоянного базирования», — рассказали в корпорации.

Отмечается, что у истребителей остались те же летно-технические характеристики, при этом партия получила более широкие функции.

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МиГ-31— двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.

Ранее, 13 июля, «Ростех» передал Минобороны РФ вторую за текущий год партию новых многофункциональных истребителей поколения «4++» Су-35С. Их изготовил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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