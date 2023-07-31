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Отправка первой летной «Ангары» для космодрома Восточный запланирована на сентябрь

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Первая летняя ракета-носитель «Ангара-А5», предназначенная для космодрома Восточный, еще находится в разработке, ее отправка на космодром запланирована на осень. Об этом 31 июля рассказал ТАСС генеральный директор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.

«Изготовление первой летной ракеты «Ангара-А5» для космодрома Восточный продолжается согласно графику», — рассказал гендиректор. После окончания всех работ устройство будет передано на космодром для подготовки к пуску.

Также Варочко поделился информацией о процессе сборки ракеты. По его словам, сейчас на производственной площадке ПО «Полет» в Омске проводятся проверки и тесты стыковки, а также испытания ракетных блоков «Ангары-А5».

«Ангара-А5» — первая ракета-носитель тяжелого класса семейства «Ангара», созданная после распада СССР.

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5 июня макет ракеты-носителя «Ангара-А5» под названием «Ангара-НЖ» прибыл на космодром Восточный для тестового запуска. Макет был изготовлен на предприятии «Полет» и предназначен для проверки всех систем «Ангары-А5».

27 мая появилась информация, что с космодрома Восточный в 2023 году пройдет четыре запуска ракет. Об этом рассказал министр по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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